Німеччина та США, схоже, погоджуються щодо газопроводу ПП2

Як повідомляють американські ЗМІ, а також за інформацією Süddeutsche Zeitung, уряд США відмовляється від опору суперечливому проєкту трубопроводу. Основа - компроміс у чотири пункти.

У суперечці щодо газопроводу "Північний потік-2" Німеччина та США, мабуть, дійшли згоди. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg та Wall Street Journal з посиланням на джерела в Берліні та Вашингтоні. За інформацією SZ, угода повинна бути оголошена в середу.

Згідно з повідомленнями, уряд США відмовився від опозиції проєкту з доставлення російського газу до Європи в обхід України. Натомість Німеччина, як кажуть, взяла на себе кілька поступок. Серед іншого, за даними WSJ, Німеччина та США інвестують 50 мільйонів доларів США у розширення відновлюваних джерел енергії в Україні. Німеччина також підтримає енергетичні переговори в рамках Ініціативи трьох морів, ініціативи щодо посилення співпраці між дванадцятьма країнами Центральної та Східної Європи, в тому числі у сфері енергетичної політики.

Обидві країни також хочуть забезпечити, щоб Україна продовжувала отримувати мільярдні транзитні збори за газ, що постачається з Росії. США також залишили за собою право вводити санкції, якщо Росія використовує енергоносії як важелі впливу.

Згідно з домовленістю, відновлення санкцій, введених Конгресом США проти Nord Stream 2 AG та його директора-розпорядника, поки що буде відвернено. Президент Джо Байден скасував заходи в травні, щоб дати обом сторонам час для переговорів. Проєкт на мільярд доларів виконаний на 98 відсотків, і, згідно з "Північним потоком-2", буде введений в експлуатацію цього року.

Україна побоюється, що її газопровід, що йде на захід через "Північний потік-2", стане зайвим, що не тільки загрожує уникненням значних транзитних зборів, але й стратегічною перевагою в іншому випадку дуже нерівного балансу сил з Росією. Протягом останніх кількох тижнів між США та Німеччиною велись інтенсивні переговори про те, як можна вирішити суперечку щодо газопроводу.