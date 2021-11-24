Німеччина: як нова коаліція поділила міністерські портфелі

У Німеччині три партії створили коаліцію. Новий уряд сформують Вільна демократична партія (ВДП), Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) та Зелені, про що їхні лідери оголосили на пресконференції у Берліні, пише Liga.net.

Переговори про створення коаліції у Бундестазі тривали майже два місяці. За домовленістю, новим канцлером ФРН 6 грудня має бути обрано кандидата від СДПН Олафа Шольца.

Партія в.о. канцлера Ангели Меркель ХДС/ХСС пішла в опозицію вперше з 2005 року.

Підсумки виборів та подальші переговори

Парламентські вибори відбулися у Німеччині 26 вересня. З невеликою перевагою їх виграла СДПН, набравши 25,7% голосів. Блок ХДС/ХСС отримав голоси 24,1% виборців, партія Союз-90/Зелені - 14,8%, ВДП - 11,5%, Альтернатива для Німеччини - 10,3%. Партія Die Link не змогла подолати п`ятивідсотковий бар`єр, але все ж таки отримає представництво в парламенті, оскільки три її кандидати перемогли в одномандатних округах.

Після підбиття підсумків виборів розпочалися міжпартійні переговори щодо формування парламентської коаліції. До закінчення переговорів обов`язки канцлера продовжувала виконувати Меркель.

За повідомленням Bild, 24 листопада близько 2:00 ночі для учасників переговорів замовляли доставку піци, а вранці з 11:00 переговори відновилися.

Розподіл портфелів

Коаліційна угода передбачає розподіл міністерських портфелів серед представників партій, що увійшли до коаліції.

Міністерства розподілилися так:

Канцлер – Олаф Шольц (лідер СДПН)

Міністр з особливих справ та керівник канцелярії – СДПН

Міністерство внутрішніх справ – СДПН

Міністерство закордонних справ – Анналена Бербок (співголова партії Зелених)

Міністерство фінансів – Крістіан Лінднер (лідер ВДП).

Міністерство оборони – СДПН

Міністерство будівництва та житла – СДПН

Міністерство праці та соціальних питань – Хубертус Хайль (СДПН)

Міністерство охорони здоров'я – СДПН

Міністерство економічного співробітництва та розвитку – СДПН

Міністерство економіки та клімату – Роберт Хабек (співголова партії Зелених), він же обіймає посаду віцеканцлера

Міністерство у справах сім'ї, літніх громадян, жінок та молоді – Зелені

Міністерство продовольства та сільського господарства – Зелені

Міністерство охорони навколишнього середовища – Зелені

Міністерство юстиції – Марко Бушман (ВДП)

Міністерство транспорту – Фолькер Віссінґ (ВДП)

Міністерство досліджень та освіти – Беттіна Старк-Ватцінгер (ВДП)

Що це означає для України

Глава СДПН Шольц вважає, що ЄС ще не завершив процес інтеграції країн Балканського регіону, а тому поки що не готовий прийняти до свого складу Україну. "Ми обговорюємо відмову від принципу єдності у певних установах, і це перше, з чим необхідно розібратися. Я думаю, що треба підтвердити близькість до ЄС для України, і хотілося б додати, що поки що немає можливості для неї приєднатися до НАТО", - говорив Шольц.

Лідер Зелених Бербок виступає проти запуску газопроводу СП-2. З цим проектом вона пов`язує зліт цін на газ у Європі і вважає, що РФ використовує газ як засіб шантажу. Проте експерти не очікують, що думка Зелених принципово вплине на загальний курс уряду щодо цього питання.

Лінднер, який очолював на виборах вільних демократів, навпаки, у 2017 році висловлювався за повернення РФ до G7 нібито для продовження дипломатичного тиску на Кремль. При цьому він стверджував, що "не можна миритися з порушеннями міжнародного права Росією".

Експерти вважають, що загалом політика Німеччини щодо України збереже спадкоємність. Вони не очікують різких змін ні щодо участі Німеччини у переговорах у нормандському форматі, ні щодо чутливої для України позиції уряду ФРН щодо СП-2.

Глава МЗС Кулеба раніше зазначав, що для України важливий склад майбутньої коаліції, що "за тими комбінаціями, які я зараз бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку україно-німецьких відносин".