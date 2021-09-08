Низка європейських країн вирішила робити щеплення третьою дозою вакцини

Влада Словаччини, Чехії та Австрії незабаром дозволить жителям цих країн, які пройшли встановлений курс імунізації від коронавірусу, отримати третю дозу вакцини. Її вводитимуть охочим не раніше ніж через вісім місяців після завершення першого курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTVS.

Ці щеплення отримуватимуть перш за все громадяни, що входять в групи ризику. До них відносяться жителі старше 60 років і хронічні хворі.

Братислава, Прага і Відень не будуть чекати надходження на цей рахунок рекомендацій від Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА).

У Чехії, як раніше поінформував міністр охорони здоров'я республіки Адам Войтех, третій укол вакциною можна буде отримати з 20 вересня.

В Іспанії прийняли використання бустерної дози для осіб з ослабленим імунітетом. Зараз МОЗ країни не має достатньо даних, щоб рекомендувати третю дозу населенню в цілому.