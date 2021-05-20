Nord Stream 2 викликає геополітичне занепокоєння - Білий дім

Адміністрація США Джо Байдена розглядає проєкт російського газопроводу Nord Stream 2 як такий, що викликає геополітичне занепокоєння, та продовжує чітко заявляти по офіційних і приватних каналах про свою позицію проти його добудови.

Таке пояснення озвучила в четвер, 20 травня, речниця Білого дому Джен Псакі щодо вибіркового запровадження санкцій США проти учасників проєкту Nord Stream 2, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Наше бачення полягає в тому, що це російський геополітичний проект, який загрожує європейській енергетичній безпеці, зокрема, України та східного флангу союзників і партнерів НАТО", - зауважила речниця Білого дому.

Вона підкреслила, що "існує геополітична стурбованість" навколо цього трубопроводу. "І впродовж останніх кількох днів ми вжили заходів, щоби дати чітко про це зрозуміти", - підкреслила Псакі.

Речниця Білого дому також відкинула закиди в бік адміністрації Байдена, що відмовою запровадження санкцій проти материнської компанії проєкту Nord Stream 2 Штати нібито дозволяють іншим країнам завершити цей проєкт.

"По-перше, ми фактично не дозволяємо будь-якій країні чи іншим країнам будувати Nord Stream 2. Коли Президент (Байден - ред.) вступив на посаду, 95% цього трубопроводу було вже побудовано. Ми надалі наголошуємо, що вважаємо це поганою ідеєю, поганим планом", - сказала речниця адміністрації США.

Вона уточнила, що санкції США запроваджуються проти чотирьох російських компаній, чотирьох російських суден, залучених до діяльності із будівництва проєкту, а також проти дев'яти суден Морської рятувальної служби РФ. За словами Псакі, це найбільший список санкцій, запроваджений за весь час проти Nord Stream 2.

"Отже, ми, звісно, застосували суттєві кроки, і ми також даємо чітко зрозуміти по офіційних і приватних каналах про нашу позицію проти цього плану",- зауважила Псакі.

19 травня, Державний департамент США відповідно до закону PEESA представив доповідь американському Конгресу щодо компаній та суден, які беруть участь у проєкті Nord Stream 2. Усі особи, які фігурують у звіті, підлягають санкціям згідно з PEESA, якщо стосовно них не запроваджені винятки. Саме такі винятки Держдепартамент запропонував застосувати до компанії Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також генерального директора Маттіаса Варніга. Проти них не були застосовані обмеження, що викликало різку критику з боку Конгресу США, американського політикуму, експертного співтовариства. У Держдепартаменті це пояснили "інтересами національної безпеки" Сполучених Штатів.