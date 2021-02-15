Нові штами COVID: Європа запроваджує додаткові обмеження

Нові карантинні обмеження запроваджують у Європі. Принаймні на найближчі 10 днів Німеччина закрила кордони з Австрією та Чехією. Все через нові штами коронавірусу: "південноафриканський" виявили в австрійському Тиролі, а "британський" - у Чехії. У німецьких медиків є побоювання, що вони заразніші, а вакцини проти них менш ефективні.

В'їжджати до Німеччини дозволятимуть лише тим, хто повертається додому. А от британцям відмовили і в цьому. Відсьогодні на всіх приїжджих із "червоної зони": і іноземців, і жителів Королівства - чекає обов'язкова 10- денна ізоляція в спеціально відведених для цього готелях за власний кошт. Карантин обійдеться в 1800 фунтів.

Загалом у світі вже вакцинувалися понад 175 мільйонів людей. Найбільше - у США, майже 53 мільйони. Серед лідерів також Китай та країни Євросоюзу. А от за співвідношенням кількості населення та вакцинованих - найактивніший Ізраїль. Лише чверть громадян ще не отримала вакцину. За матеріалами ТСН.ua