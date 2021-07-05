ОАЕ вакцинували понад 70% населення - це найбільший показник у світі

Об'єднані Арабські Емірати стали "найбільш вакцинованою" країною в світі

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає "Інтерфакс-Україна".

За його даними, в ОАЕ було введено 15,5 млн доз вакцини. Цієї кількості достатньо для вакцинації 72,1% 10-мільйонного населення країни.

На другому місці - Сейшельські острови. Тут вакцинована 71,7% населення. Проте число випадків захворювання COVID-19 в ОАЕ і раніше залишається підвищеним. Агентство зазначає, що США, Саудівська Аравія і Об'єднане Королівство нещодавно включили ОАЕ у свій список країн, поїздки в які не рекомендовані через зростання числа випадків зараження COVID-19.

Зазначається, що ОАЕ схвалили для використання вакцину Moderna. Також в країні доступні вакцини компаній Pfizer і AstraZeneca. Програма вакцинації в країні спирається на Sinopharm, яка виробляється на місцевому рівні. Уряд заявив, що планує запропонувати третій укол вакцини Sinopharm людям, які вже отримали дві дози.