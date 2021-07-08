Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без глядачів

Місцевих глядачів не допустять на заходи і змагання в столичному регіоні Японії. Рішення сьогодні прийняли організатори Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Сьогодні в Токіо відбулася п'ятистороння дискусія за участю представників Організаційного комітету Ігор, Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а також місцевої влади.

"Було вирішено, що столичні райони Токіо, Канагава, Тіба і Сайтама не прийматимуть глядачів", - йдеться в повідомленні.

Раніше уряд Японії через ситуацію з COVID-19 ввело режим надзвичайної ситуації в Токіо, в тому числі на час Олімпійських ігор. Режим триватиме з 12 липня по 23 серпня.

За матеріалами РБК-Україна.