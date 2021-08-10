ООН закликала афганські сторони до негайного припинення вогню

Координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс закликав афганські сторони до негайного припинення вогню.

"Афганські діти, жінки і чоловіки живуть в умовах щохвилинної небезпеки для життя і потерпають від численних жахіть. А за останній місяць невибіркові напади на провінції Гільменд, Кандагар і Герат призвели до загибелі щонайменше тисячі осіб", - заявив Гріффітс, чиї слова цитує сайт ООН.

"Я приєднуюся сьогодні до Генерального секретаря ООН і членів Ради Безпеки, які рішуче засудили напади на цивільне населення, і повторюю їх заклик до припинення вогню", - йдеться в заяві Гріффітса.

За його словами, гуманітарні організації залишаться в Афганістані і будуть і надалі надавати допомогу афганському народу.

"Вони зберігають нейтралітет і неупереджено виконують поставлені перед ними завдання, але їм потрібно забезпечити доступ і надати гарантії того, що вони можуть безперешкодно доставляти вантажі і здійснювати допомогу населенню", - додав високопоставлений представник ООН.

Він нагадав усім сторонам конфлікту про те, що міжнародне право зобов'язує їх захищати мирне населення і забезпечувати доступ гуманітарній допомозі. "Безпечне і благополучне майбутнє Афганістану залежить від успіху мирних переговорів", - наголосив Гріффітс.

Тим часом, в ЮНІСЕФ заявили, що шоковані і обурені стрімким погіршенням ситуації в Афганістані: "За останні 72 години щонайменше 20 дітей були вбиті і 130 отримали поранення в провінції Кандагар, двоє дітей - в Хості, а в провінції Пактія вбиті п'ятеро і поранені троє неповнолітніх".

"Це не просто цифри, - йдеться в заяві Дитячого фонду ООН.

"Кожна смерть і кожен випадок фізичних страждань - це трагедія. Йдеться про чиїхось улюблених дочок і синів, братів і сестер, родичів і друзів. Сторони, які воюють, грубо порушили право цих дітей на захист і знехтували міжнародним правом", наголошується в заяві, опублікованій на сайті ООН. За матеріалами Інтерфакс-Україна.