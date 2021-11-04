ОПЕК + відмовилася збільшити видобуток нафти, попри на заклик Байдена

На зустрічі в четвер, 4 листопада, ОПЕК і її союзники домовилися дотримуватися планів щодо збільшення видобутку нафти на 400 тисяч барелів на добу за місяць. Це сталося, попри на заклики США до додаткових постачань для стримування зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Провідний виробник ОПЕК Саудівська Аравія відхилила заклики до більш швидкого збільшення постачання нафти з боку Організації країн-експортерів нафти і союзників (ОПЕК+).

Виробники побоюються занадто швидких дій і нових невдач в боротьбі з пандемією.

Джерела в ОПЕК + заявили, що у Сполучених Штатів є достатньо можливостей для збільшення видобутку, якщо вони хочуть допомогти світу прискорити відновлення економіки.

Ціни на нафту в цьому році зросли до трирічного максимуму, перевищивши 86 доларів за барель, оскільки попит відновлюється після обмежень COVID-19, а ОПЕК+ поступово нарощує постачання.

Президент США Джо Байден в суботу закликав основні країни-виробники енергії G20, що мають вільні потужності, збільшити виробництво, щоб забезпечити більш сильне відновлення світової економіки.

Його заява є частиною широких зусиль Білого дому з надання тиску на ОПЕК і її союзників з метою збільшення постачання.