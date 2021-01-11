Оприлюднено текст резолюції про імпічмент Трампу

Палата представників США оприлюднила текст резолюції про оголошення імпічменту чинному президенту Дональду Трампу.

Документ опубліковано на сайті спікера Палати представників Конгресу США.

"Беручи до уваги, що Дональд Трамп неодноразово, безперервно і наочно демонстрував свою абсолютну нездатність виконувати найосновніші і фундаментальні повноваження і обов'язки своєї посади, включаючи недавній обов'язок поважати законні результати президентських виборів, обов'язок поважати мирну передачу влади відповідно до Конституції…", - йдеться в резолюції.

У документі говориться, що "президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути".

На думку авторів, Трамп в день заворушень у Конгресу США "продемонстрував, що він буде залишатися загрозою для національної безпеки, демократії та конституції, якщо йому буде дозволено залишитися на своєму посту".

"Закликаємо віцепрезидента Майкла Р. Пенса скликати і мобілізувати головних посадових осіб виконавчих відділів Кабінету міністрів для активації розділу 4 25-ї поправки, що оголошує президента Дональда Трампа нездатним виконувати обов'язки на своєму посту і негайно почати здійснювати повноваження виконуючого обов'язки президента", - йдеться в резолюції.

Згідно з 25-ї поправки, віцепрезидент виконує обов'язки глави держави у разі дострокового припинення повноважень президента або його недієздатності.

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) заявила, що вже на цьому тижні може приступити до процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Під час зачистки Капітолія від протестувальників загалом було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина - безпосередньо у приміщеннях Конгресу. 13 особам вже висунули обвинувачення у зв'язку з участю у заворушення. Серед них - Річард Барнетт, який вдерся до кабінету спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, та нещодавно обраний член Палати делегатів Західної Вірджинії (від Республіканської партії) Деррік Еванс.

Жертвами подій 6 січня стали 5 осіб. Про смерть 4 осіб стало відомо того ж дня. Однією з жертв стала прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт. 8 січня помер офіцер поліції Браян Сікнік, який отримав травми під час штурму Капітолія. #Букви розповідали, що відомо про офіцера, який загинув. За матеріалами https://bykvu.com