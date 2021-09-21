Отруєння Скрипалів Новачком: британська поліція назвала третього підозрюваного

Британська поліція вперше назвала ім'я третього підозрюваного в отруєнні Новачком колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Його звуть Денис Сергєєв, але він користувався псевдонімом Сергій Федотов. Правоохоронці також підтвердили, що всі троє підозрюваних у справі належать до військової розвідки Російської Федерації.

Слідство раніше називало імена двох причетних, це Олександр Петров і Руслан Боширов. Але тепер поліція підтвердила, що це також їхні псевдоніми, насправді їх звуть Олександо Мішкін та Анатолій Чепига.

Вони прибули в аеропорт Солсбері напередодні отруєння. Сергєєв прилетів у Велику Британію у той же день, але приземлився в іншому аеропорті.

Отруєння Скрипалів у Солсбері

Отруєння сім’ї Скрипалів сталося у березні 2018 року у британському місті Солсбері. Колишній співробітник російської розвідки Сергій Скрипль проживав там, а донька Юлія приїхала його провідати.

Скрипалів знайшли без свідомості біля торгового центру. Їх терміново госпіталізували до лікарні з важким отруєнням. Пізніше з’ясувалося, що їх отруїли бойовою речовиною класу Новачок.

Лікарям вдалося врятувати батька і доньку. Отруєння Скрипалів дуже вплинуло на стосунки Росії та Великої Британії.

Спочатку Британія вислала російських дипломатів, після чого росіяни відповіли взаємністю.

У 2018 році британські прокурори назвали Петрова і Боширова причетними до отруєння Скрипалів, а також вказали, що це офіцери розвідки.

Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що підозрювані – це звичайні громадяни, і в їхній біографії немає нічого кримінального. За матеріалами ICTV Факти