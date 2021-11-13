Озброєні силовики пересуваються уздовж польського кордону

На оприлюднених польськими прикордонниками відео видно близько 25 осіб у військовій формі на чолі з командиром, що йдуть уздовж паркану з колючого дроту

Озброєні співробітники білоруських спецслужб прибувають до кордону з Польщею у районі пропускного пункту Кузьниця. Про це повідомляє Міноборони Польщі у Twitter.

W rejon Ku'znicy przybywa coraz wiecej uzbrojonych funkcjonariuszy bialoruskich sluzb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo - Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 13, 2021

На зробленому в суботу вдень запису видно близько 25 осіб у військовій формі на чолі з командиром. Вони йдуть уздовж паркану з колючого дроту. Деякі мають зброю.

Widok na granice z policyjnego 'smiglowca @PolskaPolicja#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/GKDjeLQIeO - podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 12, 2021

У районі Кузьниці, як і раніше, перебуває велика група мігрантів, які прибули туди в понеділок. Прессекретар Підляського прикордонного загону майор Катаржина Зданович заявила у п'ятницю, що їхня кількість уже перевищила тисячу осіб.

Як повідомлялося, уночі білоруські силовики намагалися зруйнувати тимчасову огорожу на польському кордоні.

Як пише відомство, солдати виривали стовпчики та розривали дріт за допомогою службового автомобіля. Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопом.

Раніше польська поліція знайшла на кордоні з Білоруссю тіло молодого сирійця.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції "у нас на це немає ні грошей, ні сил". Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.