ПАРЄ ухвалила резолюцію, де визнала переслідування кримських татар Росією

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, де визнала переслідування кримських татар з боку Російської Федерації.

Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

Зокрема, у цій резолюції ПАРЄ вкотре підтверджує невизнання анексії Криму та засуджує серйозні порушення прав людини проти кримських татар, включно з вбивствами та зникненнями людей, які до цього часу не розслідувались ефективно.

Так, у ПАРЄ закликали також розслідувати кожен злочин проти кримських татар та притягувати винних до відповідальності та дозволити безперешкодно працювати адвокатам.

Окрім того, Асамблея закликала владу Росії припинити застосовувати російське законодавство в Криму та відповідно до міжнародного права застосовувати закони, що діють в Україні. Окрім того, особливу увагу у ПАРЄ звернули на те, що Росія застосовує щодо кримських татар закони щодо тероризму та екстремізму.

Окрім того, у ПАРЄ закликали припинити передачу затриманих з Криму на територію РФ, а всіх людей, яких незаконно затримали або ув'язнили, у тому числі з політичних причин, звільнити.

Вимагається також гарантувати свободу вираження поглядів, об'єднань та зібрань кримських татар, скасувати заборону на кримськотатарські ЗМІ.

До того ж в схваленому документі пропонується безпосередньо залучати представників кримських татар до міжнародного діалогу, пов'язаного з ситуацією кримських татар та Криму.

Переслідування в Криму

Після окупації Криму Росія почала там арешти незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних, зокрема, у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

У РФ її називають терористичною, хоч у країнах Європи та у США "Хізб ут- Тахрір" публічно та вільно діє як міжнародна ісламська політична партія та організація.

Росія активно переслідує її членів на території анексованого Криму. Наприклад, 16 вересня 2020 року за участь в організації в Ростові-на-Дону засудили сімох жителів Криму. Кожен із них отримав щонайменше 13 років позбавлення волі. За матеріалами Громадське телебачення.