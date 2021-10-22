Парламент Молдови ввів режим надзвичайного стану через газову кризу

Парламент Молдови вирішив оголосити режим надзвичайного стану (НС) через газову кризу із 22 жовтня до 20 листопада. Про це повідомило видання NewsMaker за підсумками засідання парламенту 22 жовтня.

Згідно з розкладом на сайті молдавського парламенту, депутати зібралися на пленарне засідання щодо цього о 13.00 за місцевим часом.

Ідею про введення режиму НС озвучила перед депутатами прем'єр-міністерка країни Наталія Гаврилиця, зазначило NewsMaker. Це дасть змогу обійти законодавчі процедури, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел, пояснила вона.

Режим НС також дасть змогу не чекати цілий місяць і виділити з бюджету потрібну суму центральному постачальнику електроенергії Energocom, додала Гаврилиця.

На початку жовтня цьогоріч молдавсько-російська енергетична компанія "Молдовагаз" продовжила контракт із "Газпромом" на постачання газу протягом місяця, писало NewsMaker. Молдова зараз змушена закуповувати газ за ціною $800 за 1 тис. м³, а ціна для кінцевих споживачів може зрости до 6 леїв ($0,35) за кубометр.

"Молдовагаз" 6 жовтня попросила споживачів скоротити витрату газу, оскільки країна споживає більше, ніж імпортує, зазначило видання.

Financial Times 11 жовтня писала, що Молдова просила Євросоюз про надзвичайне постачання газу на тлі скорочення обсягів постачання від "Газпрому". За інформацією джерел газети, Кишинів сподівається, що йому вдасться отримати газ через Румунію, щоб не погоджуватися на нові умови "Газпрому", який пропонує газ за вищою ціною.

13 жовтня в Молдові оголосили режим підвищеної готовності в газовому секторі. Підприємство Termoelectrica скоротило споживання газу і стало використовувати мазут. 22 жовтня Гаврилиця сказала, що молдовським представникам у Москві не вдалося домогтися остаточної домовленості з "Газпромом" і зараз "немає впевненості в тому, що сторони домовляться". За матеріалами Гордон.