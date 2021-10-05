Партія Саакашвілі анонсувала масштабні протести в Грузії

Найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" готує масштабні акції протесту. Однією з вимог буде звільнення екс-президента Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".

За словами депутата від ЄНР Левана Хабеішвілі, головною вимогою буде звільнення Саакашвілі і призначення дострокових парламентських виборів.

"Ми готуємося до другого туру виборів і до виборів будуть масштабні акції ... Ми обов'язково продовжимо боротьбу. Я хочу сказати, що в найближчому майбутньому в столиці буде дуже велика акція. Організація буде в масштабі всієї Грузії", - зазначив він.

Також повідомляється, що на вимогу прокуратури Саакашвілі позбавили права на телефонні дзвінки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саакашвілі з СІЗО написав листа президенту України Володимиру Зеленському.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії перед місцевими виборами, його заарештували 1 жовтня в Тбілісі. Він також оголосив голодування.