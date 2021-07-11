Партія Санду лідирує на парламентських виборах у Молдові

За результатами підрахунку більш як половини протоколів, політсила нинішнього президента країни залишила далеко позаду всіх суперників

На дострокових парламентських виборах у Молдові, які пройшли в неділю, 11 липня, за результатами підрахунку майже 60% протоколів з виборчих дільниць лідирує партія президента країни Майї Санду "Дія і солідарність".

Про це свідчать дані на сайті ЦВК Молдови.

Так, на цю мить у партії "Дія і солідарність" (PAS) 43,37% голосів, більш ніж на 10% відстає від неї блок комуністів і соціалістів BECS - за нього проголосував 31% виборців. На третьому місці партія "Шор" з 7,28%.

У ЦВК також повідомили, що на момент закриття виборчих дільниць явка перевищила 48%.

Нагадаємо, в лютому Європейський Союз підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови.

Майя Санду заявила про намір розпустити парламент, після того як Конституційний суд визнав коаліцію з проросійської Партії соціалістів і партії "Шор" і зобов'язав президента призначити на пост прем'єра кандидата від парламентської більшості.

Ми також писали, що президент Молдови Майя Санду обговорила з президентом України Володимиром Зеленським контрабанду і корупцію, які становлять велику проблему для економік двох країн і запропонувала спільно працювати над подоланням цих явищ. За матеріалами "Сьогодні".