Пенітенціарна служба Грузії знову відмовилася доставити до суду Саакашвілі

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії поширила заяву у зв'язку з транспортуванням Міхеїла Саакашвілі до суду, в якому йдеться про те, що на даному етапі він припинив значну частину свого лікування і його присутність на судовому процесі становить додатковий ризик для його здоров'я.

За їхніми словами, у разі ухвалення відповідного рішення Спеціальна пенітенціарна служба забезпечить дистанційну участь Саакашвілі у судовому засіданні, а також можливість проведення судового засідання у лікувальній установі для обвинувачених та засуджених №18.

Вчора до лікувального закладу в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі, де утримують експрезидент Грузії Міхеїла Саакашвілі, не впустили консиліум лікарів, сформований міністерством охорони здоров'я Грузії.

«Сьогодні перший випадок, коли Саакашвілі було відмовлено в реалізації права на захист здоров'я. Це незаконний та ганебний факт», - заявив адвокат третього президента Грузії Шота Тутберідзе.

Після двогодинного очікування лікарям, які мали перевірити стан здоров'я Саакашвілі, сказали, що робочий час закінчено. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Грузия Online.