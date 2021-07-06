Пентагон не побачив перешкод навчанням Sea Breeze з боку Росії

Прессекретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що дії Російської Федерації на Чорному морі ніяк не ускладнюють проведення навчань НАТО Sea Breeze-2021.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міністерства оборони США.

"Ми сфокусовані на навчаннях Sea Breeze-2021, і вони проходять цілком добре. Активна фаза маневрів триває. Я не чув про будь-які труднощі при проведенні навчань Sea Breeze 2021 через дії Росії",-сказав він.

Сьогодні в Україні почалася активна фаза військових навчань Sea Breeze.

Українські військові не виключають, що Росія може здійснити провокації під час навчань Sea Breeze, але вони готові до цього.