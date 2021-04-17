Пентагон закликав Росію забезпечити вільний доступ до українських портів на Азовському морі

Пентагон закликає Росію не блокувати прохід українським човнам у Керченській протоці, "зупинити свої нападки на човни у регіоні та припинити накопичування сил уздовж українського кордону".

"Ми знаємо, що Росія анонсувала свій намір заблокувати іноземні кораблі та державні човни у Керченській протоці, Азовському морі та частково Чорному морі до жовтня, заявляючи, що це - частина російських військових маневрів", - передає у Twitter повідомлення Пентагону кореспондент Голосу Америки у Міністерстві оборони США Джефф Селдін.

"Росія має історію агресивних дій проти українських кораблів та перешкоджання внутрішньому судноплавству у Чорному морі, зокрема, у Керченській протоці. І це - останній такий приклад", - передає Селдін слова прессекретаря Пентагону.

Міноборони США також підкреслило: "Ми час від часу проводили військові кораблі у Чорному морі і продовжимо це робити". Проте зараз, заявив прес- секретар Пентагону, "мені невідомо про жоден американський військовий корабель у Чорному морі".

Раніше Голос Америки повідомляв, що НАТО закликало Росію не обмежувати доступ до портів Азовського моря. "Це буде невиправданий крок в дусі широкої тенденції дестабілізаційної поведінки з боку Росії", - заявила речниця Альянсу Оана Лунгеску.

Вона закликала Росію забезпечити вільний доступ до українських портів на Азовському морі, дозволити вільне судноплавство, "негайно провести деескалацію, припинити провокації та поважати міжнародні зобов'язання".

Лунгеску відзначила, що з часу незаконної анексії Криму Росія значно збільшила військову присутність на півострові. "Мілітаризація Росією Криму, Чорного та Азовського морів збільшує загрозу незалежності України та шкодить стабільності більш широкого регіону".

Раніше речник верховного представника ЄС з зовнішньої політики Жозепа Борреля Пітер Стано заявив, що намір Росії обмежити судноплавство викликає серйозне занепокоєння.

Міністерство закордонних справ України також висловило протест щодо намірів Росії закрити частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн. За матеріалами ukrainian.voanews.com