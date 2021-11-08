Переміщення військ РФ на кордоні з Україною: Берлін стежить за ситуацією

Німецька сторона стежить за ситуацією в контексті повідомлень про пересування військ на російсько-українському кордоні та вимагає прозорості в цьому питанні.

Про це заявила речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе на брифінгу в понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Федеральний уряд відданий меті зменшення напруги в регіоні, до цього відноситься і… підвищення прозорості у питанні переміщення військ у прикордонному регіоні», - заявила Зассе.

Вона в цьому контексті звернула увагу на продовження перешкоджання роботі зі спостереження СММ ОБСЄ. Зассе підкреслила, що ОБСЄ відіграє «вирішальну роль» у регіоні. Тож Берлін веде переговори з Організацією, а також з партнерами – США, Францією, а також «сторонами конфлікту – Україною та Росією».

Представниця німецького зовнішньополітичного відомства запевнила, що в Берліні дуже уважно слідкують за ситуацією.

Як повідомлялось, за даними німецьких ЗМІ, США днями звернулися до Європейської служби зовнішніх зв'язків і європейських партнерів - ФРН, Франції та Великої Британії - через скупчення російського військового контингенту біля кордонів України. За даними Вашингтона, може йтися про ризик ескалації.

Водночас в Офісі Президента заявили, Україна не має підтвердження інформації про те, що Росія знову начебто нарощує кількість військових у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів.