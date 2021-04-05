Пересування військ біля кордону України: США звернулися до Росії за поясненнями

Сполучені Штати звернулися до Москви за поясненнями у зв'язку з пересуванням російських військ біля кордонів України.

Про це повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили нашу стурбованість щодо зростання напруженості і порушень режиму припинень вогню з союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями", - сказав Прайс.

Разом з тим він відмовився відповісти на питання журналіста, чи не є пересування російських військ біля кордонів України спробою залякування Києва.

"У мою роботу не входить говорити про те, що рухає Росією, моя робота - говорити про те, що про це думає адміністрація США. Дозвольте мені ясно сказати, ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, це стосується і заслуговують на довіру повідомлень про пересування російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму", - пояснив Прайс.

Також він додав, що оцінювати подібні переміщення потрібно, пам'ятаючи про події 2014 року в Україні. "Контекст має значення", - підкреслив Прайс.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську та окупованому Криму.

На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували в США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною не повинно нікого турбувати.

При цьому українська сторона в ході переговорів ТКГ планує запропонувати введення в Донбасі "пасхального перемир'я", розповів глава делегації Леонід Кравчук. За матеріалами ZN.ua