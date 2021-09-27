Pfizer тестує препарат, який захищає від зараження COVID-19

Базована в США фармацевтична компанія Pfizer у понеділок повідомила про початок фази великого тестування перорального антивірусного препарату для запобігання зараження коронавірусом у разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19.

"Pfizer сьогодні оголосила про початок другої фази дослідження для оцінки нового перорального противірусного PF-07321332, застосовуваного спільно з невеликою дозою препарату Ритонавір, для запобігання захворювання COVID- 19", - йдеться в пресрелізі компанії.

На даному етапі під наглядом фахівців тестуватимуть препарат на 2,6 тис. осіб, деякі з яких отримають плацебо.

"Ми вважаємо, що боротьба проти вірусу вимагає ефективного лікування для тих, хто контактує або потрапив під вплив вірусу... У разі успішного випробування, ми вважаємо, що терапія може допомогти зупиняти вірус на ранньому етапі - можливо, запобігати симптоматичному перебігу хвороби", - сказав один із провідних вчених компанії Pfizer Майкл Долстен.

Ритонавір, який фахівці використовують для боротьби проти COVID-19, зазвичай застосовується в поєднанні з іншими препаратами для лікування ВІЛ- інфекції.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.