Пєсков назвав умову для нової зустрічі Байдена та Путіна

Перед розмовами про нову очну зустріч президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна російська сторона хоче дістати відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", переданих США. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі каналу "Россия 24" 22 грудня, пише ТАСС.

Він заявив, що Росія передала в європейські столиці та Вашингтон "конкретні пропозиції російської сторони, проєкти двох документів, договору та угоди, щодо гарантій безпеки".

Пєсков заявив, що перед тим, як можна буде говорити про новий очний саміт Путіна і Байдена, "треба зрозуміти, якою буде конкретна відповідь американської сторони та європейців на ці наші пропозиції".

За його словами, для цього вже погоджено формати переговорів. Пєсков висловив сподівання, що такі переговори розпочнуться у січні.

17 грудня МЗС РФ опублікувало проєкти договорів про "гарантії безпеки" між Росією, США та НАТО, які було передано 15 грудня помічниці держсекретаря США Карен Донфрід.

Зокрема, у ст. 4 проєкту договору між РФ і США йдеться, що США мають узяти на себе зобов'язання унеможливити подальше розширення НАТО "у східному напрямку", відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до СРСР.

Окрім того, проєкт договору між РФ і НАТО уточнює, що РФ та всі учасники НАТО станом на 27 травня 1997 року (тобто не враховано Угорщини, Польщі, Чехії, Болгарії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, Словенії, Естонії, Албанії, Хорватії, Чорногорії та Північної Македонії) не розміщують своїх збройних сил та озброєння на території всіх інших держав Європи на додачу до сил, розміщених на цій території станом на 27 травня 1997 року, окрім виняткових випадків.

У Білому домі 17 грудня заявили, що ознайомлені з російськими проєктами договорів, наголосивши, що США не будуть вести переговори з РФ щодо "гарантій безпеки" без союзників у Європі. Сполучені Штати планують відповісти на "гарантії безпеки", запропоновані РФ, цього тижня, писало Bloomberg із посиланням на високопосадовця адміністрації президента США.

На думку генсека Альянсу Єнса Столтенберга, діалог НАТО з РФ має відбуватися у консультації з європейськими партнерами, такими як Україна. У МЗС РФ заявили, що не мають наміру долучати до переговорів про "гарантії безпеки" Україну, проєкт яких передбачає відмову НАТО від залучення країни до Альянсу.

Президент РФ Володимир Путін повідомив 21 грудня, що вимоги РФ щодо безпеки - не ультиматум, але Захід має дати на них відповідь.

У МЗС України у відповідь на вимоги РФ до НАТО закликали Росію як перші кроки для досягнення гарантій безпеки на європейському континенті "невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивного порядку денного й уже зараз розпочати виконання Мінських угод та домовленостей лідерів нормандського формату" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.