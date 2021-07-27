Пєсков пообіцяв прочитати книжку Мендель

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков планує ознайомитися з надісланою йому книжкою колишньої прессекретарки президента України Юлії Мендель. Про це спікер Кремля сказав агентству ТАСС.

Пєсков заявив, що "звичайно, обов'язково ознайомиться" із книжкою, коли отримає її.

Раніше Мендель заявила, що надіслала свою книжку "Кожен із нас президент" "від колишньої прессекретарки президента України прессекретарю президента Росії". На її думку, Пєскову "буде корисно дізнатися, що у світі існує не тільки його точка зору".

***

У червні 2019 року Мендель стала прессекретаркою президента Володимира Зеленського, вигравши конкурс на цю посаду (у ньому брало участь майже 4 тис. осіб).

30 квітня 2021 року низка українських ЗМІ повідомили, що Мендель написала заяву про звільнення з посади прессекретарки президента України. Того ж дня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію про звільнення Мендель. Він заявив, що вона тимчасово виконуватиме обов'язки прессекретарки президента - поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента.

9 липня президент підписав укази про звільнення Мендель і призначення на її посаду телеведучого Сергія Никифорова.

1 липня Мендель повідомила, що написала книжку про українську політику. Вона розповідала, що герой книги - українка, яка народилася перед розвалом СРСР у російськомовному місті, яка "добре відчула смак усіх страхів, комплексів і обмежень імперії під Росією, але вчилася у західного світу". За матеріалами Гордон.

Книжка вийшла друком 11 липня.