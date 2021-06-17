Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським, але поки що "конкретних кроків" не було

Президент Росії Володимир Путін, як і раніше, готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це 17 червня заявив журналістам спікер Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Водночас за словами Пєскова, "конкретних кроків" щодо підготовки такого заходу поки не робили.

Відразу після анексії Криму 2014 року Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на надані Україною факти й докази.

Перемовини про врегулювання конфлікту проводять у межах тристоронньої контактної групи (Україна - ОБСЄ - Росія) і "Нормандської четвірки" (Україна - Німеччина - Франція - Росія).

20 квітня 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де йде війна", для обговорення конфлікту. Путін за два дні запропонував зустрітися в Москві. Глава Кремля говорив, що готовий до перемовин про двосторонні відносини. Для "обговорення проблем Донбасу" керівництво України має зустрічатися з ватажками "ЛНР" і "ДНР", а "вже потім обговорювати їх із представниками третіх країн", заявляв він.

Представники української делегації у тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі вважають, що президенту України не треба їхати на перемовини в Москву. До Києва запрошувати Путіна некоректно, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У виданому 26 квітня інтерв'ю Financial Times Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним, підкресливши, що його "турбує не місце проведення, а зміст зустрічі". Він доручив Єрмаку розпочати підготовку до зустрічі. Водночас, за словами українського президента, він не погодився б з вимогою Путіна спочатку провести перемовини з ватажками бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Зеленський підкреслив, що "не збирається розмовляти з терористами".

29 квітня кілька українських ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що для зустрічі Путіна та Зеленського розглядають кілька майданчиків. "Я не можу сказати конкретно зараз про Відень в Австрії, але Ізраїль і Туреччина теж розглядали як можливе рішення", - сказало джерело "Інтерфакс-Україна". Співрозмовник НВ заявив, що місцем перемовин може стати Відень, також розглядають Єрусалим.

Зеленський 20 травня під час пресконференції повідомив, що Офіс президента розпочав підготовку його зустрічі з Путіним. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив контакти з Банковою щодо "гіпотетичного порядку денного гіпотетичної зустрічі" Путіна та Зеленського. Спікер Кремля зазначив, що процес підготовки саміту двох президентів просувається непросто, термінів такої зустрічі поки що не визначено.

21 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський не зустрічатиметься з Путіним, якщо на цій зустрічі не буде тем окупованих Криму і Донбасу.

В інтерв'ю агентствам Reuters, Associated Press і Agence France-Presse 14 червня Зеленський заявляв, що його зустріч із Путіним "неминуча". Але, за його словами, проведення перемовин у РФ "відтягують".

Єдина зустріч Путіна і Зеленського на найвищому рівні відбулася у грудні 2019 року в Парижі на саміті лідерів країн нормандського формату. За матеріалами Гордон.