Пілотований китайський космічний корабель успішно вийшов на задану орбіту

Китайський космічний корабель "Шеньчжоу-12" з трьома космонавтами на борту, що стартував у четвер о 09:22 за місцевим часом (4:22 кск) з космодрому "Цзюцюань" до споруджуваної китайської орбітальної станції, вийшов на задану орбіту, йдеться в повідомленні Китайської програми пілотованих польотів.

Стан екіпажу оцінюється як хороший, запуск здійснений успішно, йдеться в повідомленні.

У Китаї це 19-й політ корабля з космонавтами з початку реалізації програми пілотованих польотів у космос, а також перша пілотована місія до споруджуваної орбітальної станції, зазначають китайські ЗМІ.

Після стикування з базовим модулем майбутньої станції, який був запущений у квітні поточного року, завданням космонавтів буде збірка і підключення обладнання, що доставляється на модуль вантажними кораблями.

Для завершення будівництва станції потрібно 11 запусків і трохи понад рік.

Планується, що на орбіту виведуть два лабораторних модулі, які будуть пристиковані до базового, запущені чотири вантажних і чотири пілотованих кораблі.

Загальна вага станції після завершення її будівництва складе близько 100 тонн. Вона буде в кілька разів менше Міжнародної космічної станції і буде здатна на постійній основі приймати трьох членів екіпажу. За матеріалами Інтерфакс-Україна.