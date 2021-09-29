Північна Македонія визнала українські свідоцтва про COVID-вакцинацію

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

Відомо, що потрапити до Північної Македонії можна з наступними документами: свідоцтво про вакцинацію від COVID-19; довідка або сертифікат про одужання від COVID-19; негативний ПЛР-тест на коронавірус (отриманий за 72 години до в'їзду); негативний експрес-тест на антиген (отриманий за 48 годин до в'їзду).

Водночас для осіб віком до 18 років не потрібен жоден із цих документів.

Нагадаємо, не так давно Україна та Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідну угоду уклали й з Угорщиною.

Раніше повідомлялося, що в Україні можна отримати COVID-сертифікат і свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19. Детальніше про алгоритм отримання та різницю між документами читайте в нашому матеріалі.