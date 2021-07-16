"Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну, - Меркель

Газопровід "Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну.

"Україна має залишатися країною-транзитером природного газу", - заявила на пресконференції після переговорів у Білому домі з президентом США Джо Байденом канцлер ФРН Ангела Меркель, передає Інтерфакс-Україна.

Меркель попередила, що Німеччина "буде активною, якщо Росія позбавлятиме Україну права на транзит".

За її словами, "Північний потік-2" - "це додатковий проєкт, а не заміна транзиту через Україну".

Також канцлер констатувала після переговорів з Байденом, що "у нас різні оцінки з приводу суті цього проєкту".

Меркель, відповідаючи на уточнювальне питання журналіста, пояснила, що в разі проблем із транзитом газу через Україну, ФРН може діяти не тільки самостійно, але і за лінією ЄС. Вона нагадала, що саме через ЄС запроваджувалися санкції проти Росії, пов'язані з українським конфліктом.

"Сподіваюся, що нам ніколи не доведеться ухвалювати подібні рішення (щодо ситуації з "Північним потоком-2". - Ред.), - додала вона.

За матеріалами Цензор.Нет