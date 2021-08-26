Поблизу аеропорту Кабула стався другий за день вибух

Поблизу аеропорту столиці Афганістану Кабула стався другий за день вибух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

За словами американських чиновників, щонайменше троє військових США отримали поранення.

За даними Sky News, щонайменше 13 людей загинули після першого вибуху. Серед загиблих є діти. Також є інформація про десятки поранених.

Вибухи сталися в результаті підриву терориста-смертника.

Раніше посол Франції в Афганістані Девід Мартінон у Твіттері заявив, що в Кабулі можливий ще один вибух найближчим часом.

Раніше сьогодні речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що поблизу аеропорту афганської столиці Кабула стався вибух. За матеріалами День.