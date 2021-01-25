Польща оновила правила в'їзду: що треба знати?

Громадяни України, які в'їжджають до Польщі, можуть не йти на обов'язковий карантин при наявності негативного тесту на COVID-19. Такі зміни з 22 січня запровадив польський уряд.

Про це повідомляє Dziennik Ustaw.

"Людина, яка має негативний результат тесту на COVID-19, результат якого був отриманий не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону, звільняється від проходження карантину (самоізоляції)", - йдеться в документі.

Результат тесту на коронавірус повинен бути польською або англійською мовами.

Нагадаємо, наприкінці минулого року було запроваджено обов'язковий 10- денний карантин після повернення до Польщі (за невеликим винятком) для людей, які перетинають зовнішній кордон ЄС, а також для тих, хто подорожує громадським транспортом (у тому числі поїздом чи літаком). За матеріалами https://tmcinfo.com.ua/