Польща відправить в Україну 20 вантажівок з засобами боротьби проти COVID-19

Польща двадцятьма вантажівками відправить в Україну медичне обладнання, необхідне для боротьби з COVID-19. Офіційна передача відбудеться під час візиту до Києва польського президента Анджея Дуди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційний сайт Президента Республіки Польща.

"Обладнання буде офіційно передано українській владі Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою під час його візиту до країни 24 серпня", - сказано в повідомленні канцелярії президента Польщі, оприлюдненому сьогодні.

Повідомляється, що партія допомоги включає, серед іншого, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту, а також дезінфікуючі засоби та тести на антиген.

Під час офіційного оголошення про надання допомоги, яке відбулось сьогодні, заступник голови канцелярії польського президента Пьотр Чвік наголосив, що Україна є одним із стратегічних партнерів Польщі.

Повідомлялось, що Польща 17 серпня передасть в Україну 650 тис. доз вакцини AstraZeneca.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска заявив, що уряд перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини від COVID-19 з коротким терміном придатності.

Він розповів, що в серпні мають передати першу партію в понад 650 тис. доз вакцин.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс оголосив, що Європейська комісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що Польща має намір продати Україні та Балканам препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації. Наразі країна замовила 100 мільйонів доз вакцин, однак темпи щеплень різко сповільнилися, писало RMF24.

Утім, країна не збирається продавати однодозову вакцину Johnson & Johnson. Зазначається, що вакцина найпростіша у використанні й має найдовший термін зберігання.

Уряд країни хоче продати препарати AstraZeneca, Moderna та Pfizer, залежно від того, який препарат замовили країни. За матеріалами УНН.