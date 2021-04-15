Польща виставляє трьох російських дипломатів

Польща оголосила трьох російських дипломатів персонами non grata.

У цьому зв'язку до МЗС РП у четвер викликали у посла РФ у Польщі, повідомляє Укрінформ з посиланням на польське зовнішньополітичне відомство.

"Послу вручено дипломатичну ноту, в якій є інформація про визнання персонами non grata трьох працівників посольства Російської Федерації у Варшаві. Підставою для такого рішення було порушення цими особами умов дипломатичного статусу і вчинення дій на шкоду Польщі", - йдеться в заяві.

Як зазначається, Польща повністю солідаризується з рішеннями, прийнятими США 15 квітня, що стосуються політики щодо Росії.

У МЗС РП наголосили, що спільні й узгоджені союзницькі рішення є "найбільш відповідною реакцією на неприязні дії Росії".

Президент США Джо Байден 15 квітня формально повідомив Конгресу про запровадження в країні надзвичайної ситуації у зв'язку зі зловмисною діяльністю російського уряду. Глава Білого дому також видав указ про введення нових санкцій, інших обмежень, у тому числі видворення російських дипломатів, через дії уряду та розвідувальних служб РФ проти інтересів і суверенітету США.