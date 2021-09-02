Польща запроваджує надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда підписав розпорядження про запровадження надзвичайного стану у 183 населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств, які межують з Білоруссю, у зв'язку з міграційною кризою.

Про це повідомив речник президента Польщі Блажей Спихальський на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент прийняв рішення підписати розпорядження про запровадження надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю", - заявив Спихальський.

За його словами, рішення найближчим часом буде опубліковано у віснику законів і набуде чинності відразу після оприлюднення.

Рада міністрів Польщі ініціювала запровадження надзвичайного стану на 30 днів у 115 населених пунктах Підляського та 68 населених пунктах Люблінського воєводств, які межують з Білоруссю.

Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський заявив, що надзвичайний стан жодним чином не вплине на функціонування цих населених пунктів та місцевих жителів, але обмежить до них доступ осіб, які не проживають у цих регіонах.

Основною причиною такого рішення є різке зростання кількості спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону упродовж останнього місяця.

Камінський зазначив, що Білорусь спільно з Росією вчиняють гібридні дії проти Польщі та країн Балтії, зокрема створюючи міграційний тиск на ці країни, сприяючи прибуттю до Білорусі великої кількості біженців з країн Азії та Близького Сходу. За інформацією глави МВС, польські спецслужби за останні кілька тижнів зафіксували прильоти до Мінська з Багдада 40 літаків. Різними шляхами до Білорусі прибуло близько 10 тис. громадян Іраку. Далі мігранти намагаються потрапити на територію країн ЄС, зокрема й нелегальним шляхом.

Третій тиждень поспіль на білорусько-польському кордоні перебуває кількадесят мігрантів, найбільше - з Іраку. Польські прикордонники не впускають їх у країну, а білоруські - не дозволяють повернутися на територію республіки. За матеріалами Укрінформ.