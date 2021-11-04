Польський регулятор URE оприлюднив висновок про ризики сертифікації "Північного потоку-2"

Польський енергетичний регулятор URE оприлюднив висновок про загрозу безпеці енергопостачання в Європі через можливу сертифікацію "Північного потоку-2".

Про це йдеться у релізі ТОВ "Оператор ГТС України", який є в розпорядженні Укрінформу.

Президент URE вказує, серед іншого, на загрози та ризики для безпеки постачання газу державам-членам Європейського Союзу, зокрема Польщі. Вони можуть виникнути як через характер експлуатації газопроводу, так і через сертифікацію компанії-оператора Nord Stream 2 AG, яка одночасно буде власником, за моделлю незалежного оператора транспортування - ITO.

Зазначається, що аналітичну довідку на 43 сторінки підготовлено у відповідь на запит Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Документ є частиною консультацій, проведених у зв'язку з майбутньою процедурою сертифікації оператора "Північний потік-2".

ОГТСУ нагадує, що за правилами ЄС, якщо енергетична безпека будь-якої країни-члена знаходиться під загрозою, у схваленні рішення має бути відмовлено. При цьому компанія-оператор "Північного потоку-2" не відповідає вимогам режиму незалежного оператора, на який вона подала заявку, і у разі схвалення, її нижча тарифна модель може призвести до вищої ціни на газ.

Зазначається, що у висновку є позиція українського енергетичного регулятора (НКРЕКП), у якій говориться, що для забезпечення поставок газу до ЄС за рахунок диверсифікації джерел постачання український транзитний коридор має бути доступним для використання іншими сторонами, а не лише "Газпромом", та залишатися в робочому стані. На російсько-український кордон також розповсюджуються норми конкурентного законодавства ЄС, згідно з якими транзит через Україну має бути збережено.

Крім того, скорочення транзиту через Україну не лише створить проблеми з енергетичною та національною безпекою, але й поставить під загрозу розвиток українського бізнесу з підземного зберігання газу для європейських трейдерів.

На думку Оператора ГТС, оприлюднення цих висновків - важливий крок, який має допомогти у частині прозорості ухвалення рішення відповідними органами... Аргументи польського та українського регуляторів мають допомогти політикам зрозуміти нетривіальні наслідки та зважити реальні ризики сертифікації "Північного потоку-2" для ЄС.

Як повідомлялося, проектна компанія "Північного потоку - 2" Nord Stream 2 AG оскаржила у Федеральному суді Німеччини рішення Вищого земельного суду Дюссельдорфа у справі про звільнення від норм газової директиви ЄС.

Російський газовий монополіст "Газпром" 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2". 18 жовтня оператор будівництва Nord Stream 2 AG заявив, що перша нитка газопроводу "Північний потік - 2" заповнена технічним газом і готова до роботи.

Газопровід побудовано з Росії до Німеччини в обхід України по дну Балтійського моря. Єдиним акціонером проекту є Газпром. Наразі газопровід чекає на сертифікацію з боку німецького регулятора.

НАК "Нафтогаз України" та ОГТСУ подали до німецького регулятора заявки на участь у процедурі сертифікації компанії-оператора газогону Nord Stream 2.