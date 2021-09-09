Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії за агресію в Криму і на сході України

Рада постійних представників країн-членів ЄС на рівні послів (Coreper) у середу підтримала рішення щодо продовження пакету санкцій за дії, що підривають суверенітет та незалежність України, на наступні пів року.

Це кореспонденту Укрінформу підтвердило Європейське дипломатичне джерело у Брюсселі.

"Coreper дав зелене світло для зовнішньополітичних пунктів порядку денного. Той, що стосується України, все ще має бути ухвалений Радою ЄС за письмовою процедурою до того, як буде оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Лише після цього буде можливим більш докладно говорити про його зміст", - зауважило джерело.

Україна вітає рішення Комітету Постійних представників ЄС з продовження санкцій щодо 177 фізичних та 48 юридичних осіб, що підривають суверенітет нашої держави.

"Вітаємо рішення Комітету Постійних представників ЄС продовжити на наступні 6 місяців, до 15.03.2022, термін дії персональних санкцій ЄС щодо 177 фізичних і 48 юридичних осіб у зв'язку з їхніми діями, що підривають/загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - написала перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Твіттері.

За її словами дія санкцій ЄС має продовжуватися до моменту повної деокупації територій України, що незаконно окуповані Російською Федерацією. Україна працюватиме разом з ЄС над розширенням сфери застосування санкцій, зокрема на осіб, відповідальних за порушення прав людини, включно із незаконними арештами 3 та 4 вересня цього року в Криму.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз застосував обмежувальні заходи за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, 17 березня 2014 року, після початку агресії Російської Федерації проти України.

З того часу Рада ЄС кожні пів року продовжувала дію цього пакету санкцій. Останній раз таке рішення було прийнято 12 березня 2021 року, коли дія санкцій була продовжена до 15 вересня 2021 року. Такі обмежувальні заходи передбачають обмеження на подорожі, заморожування активів та заборону на надання фондів або інших економічних ресурсів особам та установам, що включені до санкційного списку. Згадані санкції поширюються на 177 осіб та 48 установ.

Крім цього, обмежувальні заходи, які ЄС застосовує у відповідь на кризу в Україні, включають економічні санкції проти окремих секторів економіки РФ, які продовжені на шість місяців, до 31 січня 2022 року, а також обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, дія яких обмежується територією Криму і Севастополя, і які були продовжені на рік, до 23 червня 2022 року.