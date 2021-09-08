Посли ЄС продовжили санкції проти РФ за анексію Криму та агресію на Донбасі

Посли країн Євросоюзу схвалили продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" на продовження ще на 6 місяців заборони видачі віз та замороження активів щодо 177 осіб і 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Санкціям виповнилося 7 років, а з 2014 року було додано більше імен", - написав Джозвяк.

Він вказав у дописі 44 юридичних осіб, проте у коментарях зазначив, що помилився, і їх насправді 48, як і було раніше.

Рішення ще має бути формально затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.

Санкції Євросоюзу проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України були запроваджені у березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року.

Останній раз перед цим їх продовжили до 15 вересня 2021 року.