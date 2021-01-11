Посли країн G7 допомагатимуть Україні у подоланні корупції

Група послів країн "Великої сімки" в Україні під головуванням Великої Британії продовжить підтримку нашої держави у проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Твіттер-сторінці групи послів країн G7.

"Ми продовжимо працювати з українською владою, експертами і громадянським суспільством для підтримки України в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців. Це передбачає поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення рівних можливостей розвитку, усунення корупції та зміцнення верховенства права й прозорості", - йдеться у повідомленні.

Повний список пріоритетів на 2021 рік дипломати пообіцяли оголосити пізніше.

Посли країн G7 закликали до продовження реформ корпоративного управління державного концерну Укроборонпром.