Посол США у Греції згадав про російську дезінформацію проти України на презентації проєкту DisinfoHacks

Посол США у Греції Джеффрі Пайєтт представив проєкт DisinfoHacks для боротьби з дезінформацією.

Він розповів, що США, їхні союзники по НАТО й українська влада висловлюють тривогу у зв'язку з інформацією, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною приблизно сто тисяч своїх військовослужбовців. Блінкен назвав дії Кремля "масованою російською дезінформаційною кампанією.

Дипломат також звернув увагу на дезінформацію про пандемію коронавірусу та вакцинацію.

В цілому ж, на його думку, дезінформація стала однією з найбільших проблем, з якими стикаються сучасні демократії. А технології слід використовувати для боротьби з нею.

У 2014 році Росія окупувала Крим та інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій областях, створивши терористичні утворення "ДНР та "ЛНР. У 2014 і 2015 роках відбулося пряме військове вторгнення армії РФ на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

1 листопада 2021 року видання Politico оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують повідомлення The Washington Post від 30 жовтня про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною. Навесні 2021 року Росія вже демонстративно стягувала велику кількість військовослужбовців та техніки до кордонів України, називаючи це "навчаннями".

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав тоді публікації The Washington Post та Politico щодо стягування військ РФ "свідомою дезінформацією всього суспільства".

10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що західні партнери надали Києву дані про збільшення концентрації військ Росії на кордонах України. Де-факто президент визнав стягування російських військ до кордонів України.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готує масштабну військову операцію проти України на кінець січня - початок лютого 2022 року і може завдати удару одразу з кількох напрямків.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба висловив думку, що рішення про вторгнення російських військ до України лежить у Кремлі "на столі". Однак зараз немає свідчень, що воно остаточно ухвалене Москвою.

Однак секретар РНБО Данілов не бачить загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну в січні.

За матеріалами "Детектор медіа"