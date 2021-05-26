Посол України в Білорусі: рішення затримати Протасевича ухвалив особисто Лукашенко

Рішення про затримання засновника Телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича ухвалював особисто Олександр Лукашенко, спецоперація не проводилася спонтанно.

Про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим в ефірі каналу "Україна 24".

Дипломат зазначив, що зупинка літака подібним чином відбувається вперше в його практиці.

"Очевидно, що рішення ухвалювалося на найвищому рівні, про це ніхто іншого не говорить. Рішення ухвалювалося особисто Олександром Лукашенком після того, як йому відповідні структури доповіли про необхідність такого кроку і так далі. Очевидно, що операція була проведена не спонтанно, вона готувалася. Рішення приймалося, як самостійно Я не знаю, але те, що першою особою - це точно, і це доведено. Самим Олександром Лукашенком", - заявив посол. За матеріалами УНІАН.