Посол: В Афганістані залишаються ще близько 230 українців та їхніх родичів

Посол України в Таджикистані та Афганістані (за сумісництвом) Василь Серватюк повідомив, що в Афганістані залишаються понад 230 українців та їхніх родичів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Лівому берегу.

"Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше ніж 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами", - сказав Серватюк.

Водночас за його словами, етнічними українцями серед них є лише двоє - це дві жінки, які вийшли заміж в Афганістані та проживали там на постійній основі.

"Решта - етнічні афганці, які мають в Україні родичів і в силу різних причин нині перебувають на афганській території", - пояснив посол.

Він розповів, що з Афганістану вже евакуювали понад 250 громадян України, членів їхніх сімей та іноземних громадян. Було проведено три евакуаційні рейси, а 20 громадян України виїхали з Афганістану на літаках інших країн. 15 серпня бойовики руху "Талібан" увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.

З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками вивозять афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.

22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 людей, серед яких був 31 українець.

Перед цим, 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців.

23 серпня з Кабулу вилетів ще один український літак. Загалом на борту було 98 пасажирів, зокрема 27 українців.