Посольство США закликає Росію припинити використання фейкової риторики

У Посольстві США в Україні закликали Росію припинити використання неправдивої риторики і вжити кроків для деескалації напруженості на сході України.

Як передає Укрінформ, про це посольство повідомляє у Твіттері.

“Всупереч заявам міністра оборони Росії, саме Росія та контрольовані нею сили відповідальні за ескалацію напруженості, а не Україна або Сполучені Штати”, - ідеться у повідомленні.

Американські дипломати закликають “Росію припинити використовувати неправдиву, запальну риторику і вжити значущих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для обговорень”.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії Міноборони РФ за участю російського Президента Володимира Путіна заявив, що Україна спільно зі США нібито готують на сході провокацію з використанням хімічної зброї.

Речники Міністерства оборони США і Державного департаменту спростували дезінформацію, поширену Шойгу та російськими ЗМІ про нібито підготовку Україною провокацій на слоді за участю "приватних військових компаній" США.

Директор Defense Express Сергій Згурець заявив, що українські військові в районі ООС мають звернути увагу на елемент радіаційного, хімічного та біологічного захисту та бути готовими до будь-яких провокацій з боку РФ на тлі заяв Шойгу про начебто завезені до Авдіївки та Лимана «резервуари з хімічними компонентами».

У Міністерстві закордонних справ України категорично відкинули інсинуації Росії про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній та обстріли житлових кварталів на сході України.