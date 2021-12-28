Повернення Саакашвілі зі шпиталю до в'язниці відклали

Пенітенціарна служба Грузії заявила, що експрезидент країни Міхеїл Саакашвілі тимчасово залишиться у військовому шпиталі в Горі і поки не повернеться до в'язниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія-Online.

«У зв'язку з великим громадським інтересом повідомляємо, що 27 грудня цього року, після завершення лікування засудженого Міхеїла Саакашвілі, медперсоналом було ухвалено рішення про виписку Саакашвілі з Горійського військового шпиталю», - заявили в Пенітенціарній службі.

При цьому у держоргані зазначили, що поки що не повертатимуть Саакашвілі зі шпиталю до в'язниці.

«Міхеїл Саакашвілі не підкорився законним вимогам Спеціальної пенітенціарної служби про переведення його до ізолятора №12 Руставі. Через занепокоєння він відчував коливання тиску, що призвело до рішення Спеціальної пенітенціарної служби тимчасово відкласти законний захід», - додали у відомстві.

З 19 листопада цього року Саакашвілі був переведений Спеціальною пенітенціарною службою до Горійського військового шпиталю імені Георгія Абрамішвілі у Горі для відповідного лікування, де йому надавалися всі необхідні медичні послуги й він перебував під постійним наглядом лікарів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила намір пенітенціарної служби Грузії перевести колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з військового госпіталю до в’язниці у місті Руставі.

"Засуджую намір пенітенціарної служби Грузії перевести громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі з військового шпиталю в Горі назад до руставської в’язниці. Під час спроби етапування Міхеїлу стало зле, внаслідок чого він знепритомнів. Стан його здоров’я залишається критичним, через що він не зміг взяти участь у трьох останніх судових засіданнях", - заявила омбудсман.

За її словами, поширюється інформація про готовність Саакашвілі розпочати чергове голодування.

"Неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Міхеіла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном. Переконана, Україна повинна делегувати своїх лікарів та експертів для встановлення ступеня шкоди завданої здоров’ю нашого громадянина Міхеіла Саакашвілі та визначитися щодо умов подальшого лікування", - наголосила Денісова.

Вона попросила іноземні держави та міжнародні правозахисні організації "рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Міхеіла Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод".

Денісова закликала міністра юстиції Грузії забезпечити надання кваліфікованого лікування Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі або іншого закладу до повного його одужання.

20 жовтня Саакашвілі був офіційно обвинувачений у незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він здійснив 28 вересня, коли таємно прибув до грузинського порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією.

Стаття за незаконний перетин кордону передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Ще чотирьох людей притягнуто до кримінальної відповідальності за те, що надавали допомогу Саакашвілі у незаконному перетині кордону. Їхня справа виділена в окреме провадження.

За останні вісім років, упродовж яких Саакашвілі не було в Грузії, він був засуджений на шість років в'язниці. У січні 2018 року Саакашвілі був визнаний винним у зловживанні службовими повноваженнями у справі про помилування засуджених за вбивство службовця банку Сандро Гіргвліані у 2006 році, а в листопаді 2018 року — у перевищенні службових повноважень та організації заподіяння шкоди здоров'ю людини у справі про побиття у 2005 році депутата Валерія Гелашвілі.