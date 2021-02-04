Повернення США світового лідерства має стати головною метою дипломатії - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що головна мета американської дипломатії за його каденції зосереджуватиметься на поверненні провідної ролі Америки у світі, відновленні альянсів та боротьбі з глобальними викликами.

Про це він заявив під час виступу перед працівниками Державного департаменту США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я хочу надіслати чіткий сигнал світові: Америка повертається. Дипломатія повертається", - наголосив Байден.

Глава Білого дому відвів дипломатам центральну роль у тому, що він має намір зробити за час своєї каденції.

"Ми відновимо наші альянси, ми повернемося до взаємодії зі світом та приймемо величезний виклик, що стоїть перед нами - пандемією, глобальне потепління та відстоювання демократії й прав людини в усьому світі", - наголосив Байден.

Він також підкреслив, що за його президентства американська дипломатія користуватиметься довірою та матиме всі необхідні повноваження.

Нинішня адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом з початку своєї каденції заявляла про намір перегляду політики країни, в тому числі на зовнішньополітичному напрямі.

За матеріалами Укрінформ.