Прем'єр Британії таємно одружився

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у суботу, 29 травня, обвінчався зі своєю обраницею Керрі Саймондс. Про це повідомляє видання Daily Express, передають Патріоти України.

Не дивлячись на те, що глава британського уряду визначив датою свого весілля з Керрі Саймондс 30 липня 2022 року, у суботу, 29 травня, у Вестмінстерському соборі відбулася таємна церемонія одруження Бориса Джонсона. На ній було присутнє обмежене коло гостей.

Для церемонії одруження політика Вестмінстерський собор закрили для відвідувачів. "Це було весілля прем'єр-міністра. Керрі виглядала дуже красиво у довгій білій сукні без фати. Джонсон був надзвичайно щасливий, як тільки ви можете собі уявити. Він виглядав дуже серйозним і був у дуже вишуканому костюмі", - розповіли очевидці події репортерам.

Джонсон - перший прем'єр-міністр Великої Британії, який одружився, обіймаючи цю високу посаду, з 1822 року.

Для 56-річного політика це буде вже третій офіційний шлюб. Обраниця Джонсона - 33-річна Керрі Саймондс, яка раніше працювала в Консервативній партії.