Прем'єр Італії у вівторок оголосить про відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у вівторок вранці подасть офіційне повідомлення про відставку президенту країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть провідні італійські ЗМІ.

За даними Ansa, на 9 ранку призначено засідання уряду, на якому Конте оголосить про своє рішення. Після цього він відправиться до Квіринальського палацу (резиденція президента, - ред.) і повідомить про свій намір та піде у відставку.

Раніше повідомлялося, що Конте планує оголосити про відставку задля того, щоб пізніше сформувати новий уряд, який зможе покладатися на широку більшість.

Проблеми Конте були викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з правлячої коаліції.

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.

За даними La Reppublica, Ренці зустрінеться у вівторок ввечері з парламентськими групами, щоб обговорити подальші дії.

Слід зазначити, якщо пропозиції щодо оновлення складу уряду не отримають підтримки парламенту, це означатиме неминучі дострокові вибори десь всередині року.