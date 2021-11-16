Прем'єр-міністр Великої Британії: є вибір між отриманням вуглеводнів із Росії та підтримкою України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що невдовзі постане вибір між збільшенням споживання російських вуглеводнів і підтримкою України, а також миру і стабільності в Європі.

"Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, це не тому, що ми хочемо бути ворогами Росії, або тому, що ми хочемо якимось чином стратегічно оточити чи підірвати цю велику країну. Ми сподіваємося, що наші друзі можуть усвідомити, що незабаром постане вибір між тим, щоб отримувати все більше російських вуглеводнів через нові гігантські трубопроводи та захищати Україну і справу миру та стабільності", - цитує слова голови британського уряду Reuters.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України - на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Європа переживає енергетичну кризу, і президент Росії Володимир Путін сподівається, що німецька влада незабаром сертифікує трубопровід "Північний потік-2", який забезпечуватиме зростання постачання російського газу до найбільшої економіки Європи. Водночас це дозволить Москві і Берліну обійти транзитні країни, зокрема Україну.

За матеріалами Радіо Свобода.