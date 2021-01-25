Прем'єр-міністром Естонії вперше стала жінка

Першою в історії Естонії жінкою - прем'єр-міністром стала Кая Каллас. Це відбулося після того, як парламент затвердив новий коаліційний уряд між її правоцентристською "Партією реформ" і лівою Центристською партією, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Новий уряд має більшість у 59 депутатів з-поміж 101-го парламентаря, і замінить попередній кабінет міністрів, який пішов у відставку на початку цього місяця через корупційний скандал. Також припиняється участь ультраправої партії EKRE у правлячій коаліції.

"Перше, з чим ми збираємось впоратися, це криза охорони здоров'я", - сказала Каллас 25 січня, маючи на увазі пандемію COVID-19.

43-річна Кая Каллас є ексдепутаткою Європарламенту, вона - дочка Сіїма Калласа, одного із засновників "Партії реформ", колишнього прем'єр-міністра й екскомісара Європейського союзу.

"Партія реформ" і "Центристська партія" стали основними політичними силами в Естонії відтоді, як балтійська країна здобула незалежність від Радянського Союзу в 1991 році. Обидві рішуче підтримують членство Естонії в ЄС і НАТО.

13 січня прем'єр-міністр Естонії й лідер "Центристської партії" Юрі Ратас оголосив про відставку на тлі корупційного скандалу, хоча наполягав, що особисто не зробив нічого поганого.

Ратас був прем'єром з листопада 2016 року. За день до його відставки поліція повідомила, що проводить розслідування в офісах державного кредитного агентства KredEx за підозрою в корупції через позику на 39 мільйонів євро, видану на житловий комплекс в столиці Таллінна.