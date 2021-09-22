Прем'єр Польщі Моравецький: "Північний потік-2" дає Путіну додаткові інструменти для шантажу

Проєкт "Північний потік-2" - стратегічна помилка, адже він дає Путіну можливість шантажувати Європу цінами на газ.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Польське радіо".

"Проєкт "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу Газпрому та Владіміру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу; зростання цін на газ підтверджує наші побоювання", - заявив у вівторок прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький.

Прем'єр-міністр підкреслив, що "він, очевидно, якнайгірше оцінює" німецько- російський проєкт. Він підкреслив, що газопровід збільшує геополітичний ризик у нашому регіоні. "Ось чому ми були дуже гучним противником цього проєкту, і протягом тривалого часу наша стратегія здавалася найбільш правильною, і вона була правильною до самого кінця", - зазначив він.

"Ми відстоюємо польські інтереси, і збільшення можливостей шантажу від російської сторони не в інтересах Польщі. Я вважаю, що це також не в інтересах Німеччини, Чехії, Словаччини чи Угорщини, не кажучи вже про Україну, Литву, Латвію та Естонію, Швецію чи Данію. Але, на жаль, цей німецько-російський альянс, який був закріплений у формі вже завершеного проєкту "Північний потік-2", був дуже жорстоким і жорстоко ставився до інтересів інших країн", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що зростання цін на газ доводить правильність його побоювань.За матеріалами Цензор.НЕТ