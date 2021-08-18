Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ - МЗС

Міністерство закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило 18 серпня, що президент Афганістану Ашраф Гані, який утік із країни, перебуває в ОАЕ.

"Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ може підтвердити, що президент Ашраф Гані та його сім'я перебувають у країні на гуманітарних підставах", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС.

Водночас РИА Новости повідомляють, що посол Афганістану в Таджикистані Мухаммад Зохір Агбар на прес-конференції в Душанбе заявив, що Гані вкрав з казни 169 мільйонів доларів. При цьому він назвав втечу президента від талібів "зрадою держави та нації".

Крім того, пресслужба афганського посольства в Душанбе в Facebook повідомила, що віце-прем'єр Амрулл Салех, згідно з Конституцією Афганістану, є виконуючим обов'язки президента країни. За матеріалами УНІАН.