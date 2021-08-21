Президент Литви: "Північний потік - 2" робить ЄС залежнішим від російського газу

Газотранспортний проєкт "Північний потік - 2" робить Євросоюз залежнішим від російського газу. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю "Радіо Свобода", яке вийшло 21 серпня.

"Беручи до уваги ситуацію, яка склалась, і поведінку Росії, проєкт "Північний потік-2" робить Європейський союз ще більш залежним від російського газу. І від самого початку Литва була проти цього проєкту, як і інші країни, балтійські, Польща, тому що ми не вважаємо, що цей проєкт комерційний - ми вважаємо його геополітичним. І я думаю, він створює певні ризики для ЄС: він буде більш залежним від поставок російського газу, і, звичайно, це додаткова загроза", - сказав Науседа. За матеріалами Гордон.